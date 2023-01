Saranno le telecamere a smascherare i responsabili del colpo avvenuto nella notte ai danni di una tabaccheria del centro, in via Pascoli a Cassino. Una banda è entrata praticando un buco dopo essersi introdotti da un cortile adiacente all'attività. Una volta dentro, sono riusciti a portare via gratta e vinci e sigarette. All'apertura questa mattina i proprietari hanno fatto l'amara scoperta. Indagini in corso dei carabinieri.