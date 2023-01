Poco più di un tampone su dieci è risultato positivo al Covid-19, stando ai dati contenuti nel bollettino emesso ieri dall'Asl di Frosinone.

I nuovi contagiati registrati sono stati 162 (dieci dei quali rilevati fuori provincia) a fronte di 1.018 tamponi effettuati, mentre i nuovi negativizzati sono stati 250. Si è registrato purtroppo anche un decesso: un uomo di 78 anni residente ad Acuto. I ricoverati alla data di ieri risultavano essere 64.

Sono stati, invece, 1.648 i nuovi casi positivi registrati a Roma e nel Lazio secondo il bollettino di ieri; 1.068 in più rispetto alla rilevazione precedente.

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 11.385: il rapporto fra positivi e tamponi è di 14,4%, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato nel consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento del Covid-19.

Le persone guarite sono state 2.248, mentre i morti sono stati 3, cioè uno in più rispetto al dato precedente. A Roma i nuovi contagi sono stati 871, nelle province 392.

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 44.604, 43.870 persone in isolamento domiciliare.

I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 705, 17 in meno rispetto a ieri, mentre si registrano 29 persone in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. In totale sono morte 12.589 persone e ne sono guarite 2.285.208 e il numero dei casi esaminati è 2.342.401.