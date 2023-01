Travolto e ucciso da un'auto sulla Monti Lepini. La vittima è un giovane di origine egiziana, di 19 anni. L'investimento è avvenuto nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, vicino all'Osteria Volsci, non molto distante dal casello autostradale di Frosinone. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto oltre al personale medico sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per tutti gli accertamenti del caso utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma, recuperata dalla agenzia funebre "San Francesco" di Alatri, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.