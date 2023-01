I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei e così hanno allertato i soccorsi. A trovare il corpo senza vita della donna, 58 anni, in un'abitazione di via Celletta, i vigili del fuoco. Giunti sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, causato da un malore fatale, e i carabinieri della stazione di Ceccano.