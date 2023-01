Una signora in escursione solitaria, nella mattinata di oggi, sul Monte Tarino (1961m), nel cuore del parco regionale dei Monti Simbruini, cade rovinosamente riportando la probabile frattura della caviglia e forse altro. La donna residente a Labico (RM) è riuscita ad allertare i soccorsi che giunti sul posto con eliambulanza dei vigili del fuoco ha recuperato la donna che è stata trasportato fino all'elisuperficie di Filettino dove è stata trasferita su un'ambulanza del 112 che ha accompagnata la malcapitata all'ospedale di Alatri per le cure del caso.

Sicuramente una vicenda che fortunatamente ha avuto un esito positivo ma sicuramente avventurarsi in montagna da soli non è mai cosa giusta da fare. Poi a quanto sembra anche i soccorsi sono stati gestiti non correttamente dai diversi centri operativi interessati se sul luogo dell'incidente si sono presentati due elicotteri. Un maggior coordinamento sarebbe opportuno in particolar modo in questo periodo caratterizzato dal massiccio rientro dalle vacanze natalizie.