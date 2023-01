Fiamme divampate questa mattina in un magazzino adiacente al centro commerciale Le Sorgenti, a Frosinone.

Un corto circuito la causa del rogo. Sul posto sono intervenute due squadre, 1A e AB1 dei vigili del fuoco di Frosinone, per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

All'interno c'erano alcuni capi di abbigliamento.

Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti i del caso.