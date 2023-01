Paura per una ottantenne di Ceccano che nella tarda mattinata di ieri si è trovata le fiamme divampare in una stanza della sua abitazione. Fortunatamente sono subito intervenuti i soccorsi ed è stato evitato il peggio. I vigili del fuoco hanno domato il rogo prima che le lingue di fuoco potessero estendersi in altre stanze. È successo ieri intorno a mezzogiorno in località Borgo Berardi.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri e il personale medico con un'ambulanza. La donna non ha riportato, per fortuna, gravi conseguenze.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito, una poltrona che era vicino a una stufa avrebbe preso fuoco. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza tutta l'area. Nel frattempo, è stato contattato anche il 118. I medici hanno prestato le prime cure all'anziana sul posto.

Come abbiamo detto, la donna non ha riportato gravi conseguenze, ma grande lo spavento. Secondo la prassi, in simili circostanze sono arrivati anche i carabinieri della stazione cittadina per tutti gli accertamenti del caso. Diverse le persone che hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi.