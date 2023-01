Distrutta un'ambulanza e aggrediti gli operatori del 118. Momenti di paura in via Marsicana, a Sora, poco fa. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un uomo, di 40 anni, si sia scagliato contro il mezzo di soccorso, sfondando senza motivo il parabrezza. Sul posto è intervenuta la polizia. Il quarantenne non sarebbero nuovo a episodi di questo tipo.