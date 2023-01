Continuano a stazionare, all'ingresso nord di Anagni, i sacchi pieni di rifiuti appoggiati sui marciapiedi di viale Regina Margherita.

Una situazione che va avanti da settimane senza che si riesca ancora a trovare una soluzione. Nell'ultimo consiglio comunale del 2022, dall'opposizione Sandra Tagliaboschi ha fatto consegnare ai colleghi le foto di ciò che i cittadini incontrano quotidianamente su una delle strade principali della città: cumuli di immondizia provenienti soprattutto dalle attività commerciali della zona.

Ieri mattina il consigliere di minoranza è tornato sull'argomento, scrivendo sul suo profilo Facebook, a corredo di numerose eloquenti fotografie, non soltanto di viale Regina Margherita: «Cartolina di Anagni oggi 7 gennaio 2023 ore 12. Il 2022 si è chiuso con una denuncia della sottoscritta in consiglio comunale sullo stato di abbandono rifiuti in città. Tante promesse, tanti impegni e questo è l'inizio del 2023».

In occasione del consiglio comunale, il sindaco Daniele Natalia rispose alle rimostranze di Sandra Taglaboschi annunciando che a breve il problema sarebbe stato risolto con l'installazione di una mini isola ecologica automatizzata. Non nascose che la situazione di degrado a cui si assiste in viale Regina Margherita viene causato sicuramente da un «servizio pessimo» da parte della De Vizia, la società che lo gestisce, ma anche da comportamenti scorretti dei commercianti che «non fanno bene la differenziata». Qualunque sia la causa del fenomeno, certo è che i cittadini aspettano che si metta mano concretamente al problema, eliminando l'indecoroso spettacolo all'ingresso della città, tanto più che si trova a ridosso delle scuole.

Non si tratta soltanto di una questione di decoro, lo fanno presente molti cittadini, ma anche di seri rischi igienico-sanitari.