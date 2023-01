È Fiore Cialfi, consigliere comunale di maggioranza e appassionato di caccia, l'uomo che ha perso la vita per un colpo di fucile partito per sbaglio. Ieri pomeriggio a Marana, frazione del comune di Montereale, l'uomo, con alcuni amici cacciatori, stava effettuando la taratura dell'arma quando è partito il colpo. Gli amici, davanti ai quali è accaduto l'incidente, hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il sessantaquattrenne, centrato al petto, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre il 118, sono giunti immediatamente i carabinieri. Coordinati dal magistrato Fabio Picuti, i militari stanno indagando per ricostruire l'accaduto.