Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Pontinia, dove un giovane ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: Christian Seifriedsberger, 26 anni, atleta della nazionale austriaca di canottaggio, è morto sul colpo.

I fatti sono avvenuti alle 15.30 circa, lungo la via Marittima II, strada che il ragazzo stava percorrendo in compagnia dei compagni di squadra. Il giovane, infatti, è un atleta della nazionale austriaca di canottaggio, in questi giorni in ritiro a Sabaudia per allenarsi sul Lago di Paola, che d'inverno diventa meta ambita per i professionisti di tutta Europa.

Il gruppo di atleti ieri mattina si era messo in sella a delle bici da corsa ed è stato proprio durante questa sessione di allenamento che si è consumata la tragedia: il 26enne è stato centrato da una Lancia Y, condotta da una ragazza di Amaseno, che dopo l'impatto è finita con l'auto fuori strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Immediato l'intervento dei carabinieri di Sabaudia, raggiunti subito dopo dai vigili del fuoco. I militari hanno chiuso la strada e deviato il traffico per diverse ore per eseguire i rilievi del caso e per permettere il successivo recupero della salma e del mezzo finito fuori strada.

Le indagini sono tutt'ora in corso e i militari sono al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente che hanno portato alla morte del giovane atleta, che si stava preparando per le prossime competizioni sportive con la squadra della sua Nazione.

Una tragedia che sconvolge le comunità di Pontinia e Sabaudia, soprattutto alla luce di un altro drammatico incidente avvenuto soltanto il giorno prima a pochi chilometri di distanza, ma che anche in questo caso ha visto perdere la vita un ciclista.

Si tratta del 66enne Salvatore Astarita, morto nell'incidente avvenuto a Terracina il 5 gennaio.

L'uomo, residente nella frazione Molella del Circeo, era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un'auto condotta da un 20enne di Sabaudia, che procedeva lungo la Migliara 58, nel territorio terracinese.