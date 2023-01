Anziana cade in casa e resta immobile, salvata dai vigili del fuoco di Cassino. La donna per fortuna era cosciente al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco in via De Nicola. Sembrerebbe che sia caduta in casa non riuscendo più a muoversi. Qualcuno ha recepito la sua richiesta di aiuto e ha allertato i vigili del fuoco che sono entrati dal balcone e l'hanno salvata in tempi record.