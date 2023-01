La dea bendata ha portato in provincia di Frosinone quattro biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato ha comunicato le serie e i numeri di tutti i tagliandi estratti. In Ciociaria arriva un premio di seconda categoria e tre di terza categoria. Il biglietto fortunato da 50.000 euro è il numero D 357293 ed è stato venduto a Frosinone.

Vincono invece 20.000 euro i possessori del biglietti con il numero B 031958 venduto a Filettino, L 467289 venduto a Castrocielo e P 313934 venduto ad Ausonia.

Ecco tutti i biglietti vincenti



PREMI DI PRIMA CATEGORIA

D 271862 BOLOGNA BO 5.000.000

L 486158 ROMA RM 2.500.000

L 349605 FONTE NUOVA RM 2.000.000

E 004737 ROMA RM 1.500.000

L 492408 PARMA PR 1.000.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000



D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE

A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

PREMI TERZA CATEGORIA € 20.000



N 248948 ADELFIA BA

G 428609 TRAMATZA OR

L 239949 GENOVA GE

M 071998 TORINO TO

M 020789 SANTA MARIA A MONTE PI

E 376930 ROMA RM

P 227803 MILAZZO ME

P 261983 ROMA RM

G 139216 VILLARICCA NA

A 413194 NAPOLI NA

M 467347 MATERA MT

A 327885 CAMPOFILONE FM

B 212327 CALTANISSETTA CL

L 263700 CAVA DE TIRRENI SA

C 493527 LECCE LE

C 350541 POLICORO MT

P 448859 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

G 426083 FABRO TR

F 410717 TERMOLI CB

I 401030 MILANO MI

A 271632 LANDRIANO PV

D 278328 ROMA RM

M 052359 NAPOLI NA

B 206548 SPOLTORE PE

M 302311 BAGNO A RIPOLI FI

I 208741 BARBERINO TAVARNELLE FI

O 232675 ROMA RM

C 134728 QUARTU SANT ELENA CA

I 058825 MODENA MO

P 342263 MODENA MO

AA 114024 ONLINE -

C 209304 LA SPEZIA SP

A 483858 RENDE CS

O 436522 GENOVA GE

I 299655 FIORENZUOLA D'ARDA PC

L 428798 GALLICANO NEL LAZIO RM

F 251124 SARNO SA

B 441064 BUSNAGO MB

F 114640 CASCIA PG

L 329059 PORTO SAN GIORGIO FM

B 136392 NAPOLI NA

A 161645 PALERMO PA

D 486952 TORINO

F 238205 BARI BA

N 486362 ROMA RM

E 478219 AVERSA CE

D 322917 VADENA BZ

F 178015 SAN PIETRO IN CASALE BO

I 423557 SAN GIOVANNI SUERGIU SU

A 348171 TORINO TO

B 031958 FILETTINO FR

C 101006 CIVITANOVA MARCHE MC

L 206317 CRESCENTINO VC

F 077244 MODENA MO

D 461676 SALERNO SA

D 391696 PIOMBINO LI

G 280803 PESCARA PE

O 270272 REZZATO BS

M 119933 CASCIA PG

O 434313 CORNUDA TV

N 172892 VADENA BZ

G 182995 BOLOGNA BO

E 276335 MILANO MI

F 170857 GRUMENTO NOVA PZ

A 314392 LEINI TO

C 143244 BOSCOREALE NA

I 397261 BARI BA

B 248735 BONDENO FE

A 413538 VEDUGGIO CON COLZANO MB

M 046107 ROMA RM

P 355508 NAPOLI NA

F 411632 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI

L 406216 CASALECCHIO DI RENO BO

B 093466 ROMA RM

N 237533 AZZANO DECIMO PN

F 430551 CASALECCHIO DI RENO BO

F 024103 SAN NICOLA LA STRADA CE

F 460364 SIENA SI

I 218682 FABRO TR

A 437761 PADOVA PD

M 176531 CASTELLO DI ANNONE AT

E 125358 ALBISOLA SUPERIORE SV

E 443498 CASAVATORE NA

N 390030 QUATTORDIO AL

M 388785 FERRARA FE

C 253458 SANREMO IM

I 484532 CONEGLIANO TV

B 257495 ACI CASTELLO CT

A 149622 ROMA RM

I 392138 CARBONERA TV

L 194003 TORINO TO

A 283098 SANT'ANASTASIA NA

C 040265 MATRICE CB L 360177 TORRE DEL GRECO NA

O 433285 COLLEGNO TO

L 350393 FLUMERI AV

I 472798 ABANO TERME PD

F 330737 COMO CO

I 015045 ROMA RM

C 336188 AOSTA AO

AA 429693 ONLINE

C 151615 SCIACCA AG

F 232947 ROMA RM

F 312834 ROMA RM

C 462741 VICENZA VI

M 201323 CERIGNOLA FG

F 300027 TORINO TO

M 439734 BELLIZZI SA

A 159893 VENEZIA VE

A 422514 SPOLTORE PE

P 306533 PALERMO PA

I 141669 MILANO MI

B 424424 CATANIA CT

A 215197 DESENZANO DEL GARDA BZ

A 204593 FUCECCHIO FI

D 477661 PEDARA CT

A 450617 CIAMPINO RM

B 374299 ROMA RM

O 117800 MELITO DI NAPOLI NA

A 210316 MILANO MI

G 393980 FOGGIA FG

G 207883 TEANO CE

P 426835 TORINO TO

E 333517 MILANO MI

E 026535 COLLI AL METAURO PU

L 105105 SERIATE BG

B 192820 MERANO BZ

D 211111 FERRARA FE

I 482364 CIVITELLA D'AGLIANO VT

L 304328 TORINO TO

G 479411 VEZZANO LIGURE SP

G 161227 PALERMO PA

I 029815 SILVI TE

L 183710 VENEZIA VE

N 014869 ROMA RM

E 249760 NOGAREDO TN

M 466312 NAPOLI NA

AA 213280 ONLINE

L 467289 CASTROCIELO FR

L 059245 ROMA RM

C 315556 MONTE SANT ANGELO FG

B 282177 CASAL DI PRINCIPE CE

C 450237 FIORENZUOLA D'ARDA PC

B 354688 NETTUNO RM

O 121511 SAN MAURO TORINESE TO

L 175858 MILANO MI

P 162975 CASTELLAZZO BORMIDA AL

N 313402 CORNATE D'ADDA MB

E 280622 TELESE TERME BN

N 333184 ROMA RM

E 408033 PIACENZA PC

E 060073 MILANO MI

G 076760 ROMA RM

P 313934 AUSONIA FR

G 404621 TOLFA RM

O 498768 FIUMICINO RM

O 357958 ROMA RM

F 460065 CORMANO MI

B 437612 MAGLIANO SABINA RI

F 189630 SAVONA SV

B 477811 BELPASSO CT

N 254585 MILANO MI

B 059855 ROMA RM

N 341800 ROMA RM

P 131961 LUCIGNANO AR

M 319035 FABRO TR

I 130356 BAGNOLO IN PIANO RE

D 013053 ROMA RM

P 279957 BARI BA

I 372923 COLLESALVETTI LI

L 227625 CAMPI BISENZIO FI

F 105247 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

O 366701 NAPOLI NA

L 366693 ROMA RM

C 024415 PERUGIA PG

A 479042 NAPOLI NA

D 104403 SORRENTO NA

I 031353 CORLETO PERTICARA PZ

F 235921 SAN ZENONE AL LAMBRO MI

L 243169 SAN MANGO PIEMONTE SA