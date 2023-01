Prevista per domani mattina alle 10:30 all'hotel "Memmina" di Frosinone la conferenza stampa organizzata dall'associazione "Impegno".

Attiva da oltre dieci anni, durante i quali ha messo in campo discussioni su temi socio-politici organizzando eventi, convegni e non solo, l'associazione ha sempre focalizzato la propria attenzione sulla mediazione e sul confronto positivo con le amministrazioni locali. Ora l'"Impegno" riapre i battenti con un direttivo rinnovato ed un nuovo presidente. Sarà l'occasione per annunciare la nomina dell'onorevole Aldo Mattia, già presidente e fondatore del sodalizio frusinate, a presidente onorario dell'associazione.

Proprio Mattia, che nei giorni scorsi ha lavorato per riaprire le attività, ha annunciato le proprie dimissioni non volendo "inquinare" dal punto di vista politico un'associazione che non nasce con finalità politiche o partitiche, ma che vuole essere il più possibile variegata. L'onorevole ha comunque garantito al direttivo tutto il suo appoggio verso l'associazione e le sue idee innovative.

Domani mattina sarà l'occasione per presentare a giornalisti e soci il nuovo direttivo e le novità di cui si fa promotore. Sarà eletto nuovo presidente e verrà conferita la carica onoraria all'onorevole Mattia. L'appuntamento è alle 10:30 all'hotel "Memmina" a Frosinone.