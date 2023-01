Buone notizie per i residenti del centro storico di Castro dei Volsci, un incantevole borgo, anzi, uno dei "Borghi più belli d'Italia", che però, come tutti i piccolissimi centri, sconta spesso dei disagi in termini di servizi. A farne le spese sono per primi i residenti ma anche, seppure in misura più marginale, gli stessi visitatori che amano conoscerli.

Ebbene, la bella notizia è che dal prossimo 13 febbraio l'unico ufficio postale del luogo ritornerà ad essere aperto tutti i giorni, naturalmente tranne la domenica. A darne pronta comunicazione è stato il vicesindaco nonché assessore al turismo Roberto Peronti, che da sempre si è speso per salvare questa postazione strategica per scongiurare lo spopolamento del borgo.

«Dal 13 febbraio l'ufficio postale di Castro-centro storico tornerà ad essere aperto sei giorni su sei, dal lunedì al sabato, con grande soddisfazione di tutti gli utenti che potranno tornare ad usufruire dei servizi offerti e di una comoda alternativa, nei casi di sovraffollamento di quello in località Madonna del Piano - dice il vicesindaco Peronti - Ottenere risultati implica impegno e lavoro costante e non è così semplice come fare solo chiacchiere.

Con il sindaco Leonardo Ambrosi abbiamo sempre seguito e continuiamo a seguire con assiduità tutte le vicende che hanno ruotato e ruotano intorno al mantenimento della funzionalità di questo servizio, importantissimo per i residenti e non solo». Non soltanto l'ufficio postale di via Porta della Valle tornerà a funzionare a pieno ritmo, ma adesso beneficerà anchedel completo rifacimento della pavimentazione in cotto e sampietrini, prima invece in asfalto, voluta dall'amministrazione Ambrosi.