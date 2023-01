Azzannata dal suo cane, trentanovenne trasportata in codice rosso al policlinico "Tor Vergata" a Roma. È successo questa mattina a Pofi. Il pitbull l'avrebbe azzannata alle braccia. Sul posto il personale medico che ha disposto per la donna il trasferimento con un'eliambulanza nella struttura romana. Sono intervenuti inoltre i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.