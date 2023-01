La diocesi di Anagni-Alatri in lutto per la morte di don Renzo De Rocchis, originario di Collepardo, avvenuta questa mattina dopo un periodo di malattia. Aveva 67 anni e da poco aveva festeggiato i 40 anni di sacerdozio. La diocesi lo ricorda come persona mite, umile e profonda al tempo stesso. Era stato parroco delle comunità di Sant'Emidio, Tecchiena Castello e Monte San Marino. Da ultimo si era stabilito nel seminario di Anagni. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Collepardo.