Rifiuti dati alle fiamme in via Garigliano, in un'area adiacente al luogo dove mercoledì mattina sono stati apposti i sigilli. Intorno alle 18 circa di ieri pomeriggio sono stati avvisati i primi "focolai" ed è subito partita la chiamata alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, immediatamente giunti sul posto. È stato proprio il tempestivo intervento ad evitare il peggio, le fiamme sono state domate e a ridursi in cenere, alla, fine, è stato principalmente un divano e altro materiali lì accanto.

Il fuoco non ha coinvolto né l'area sequestrata né gli pneumatici sparsi nella zona ma poteva risultare molto più pericoloso. Mercoledì, proprio a due passi dal rogo di probabile matrice dolosa, è scattata una operazione antidegrado: gli agenti della municipale coordinati dal comandante Pasquale Pugliese, con il supporto dei carabinieri, hanno messo i sigilli a una vasta area divenuta nel tempo una discarica a cielo aperto, tra immondizia e topi, a un passo da scuole e fermate dei bus.