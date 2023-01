Aspettando la Befana i bambini sono pronti a dilettarsi con la pasticceria. Quello di oggi sarà un pomeriggio speciale a Pignataro Intermana con la manifestazione organizzata dal sindaco Benedetto Murro. A partire dalle 15, nella palestra della scuola media, ci sarà un evento pieno di divertimento, colori, suoni e tanta… dolcezza. Infatti, in attesa dell'arrivo della Befana i ragazzi saranno alle «prese con mattarello e farina, si diletteranno nella preparazione di buonissimi biscotti. Una vera festa per grandi e piccini». Un momento di divertimento e di gioia per chiudere le festività natalizie. Un ultimo appuntamento pieno di dolcezza e di allegria prima del ritorno dei bambini sui banchi di scuola.