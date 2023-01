Alcuni cittadini, stufi dei molti cinghiali che popolano i dintorni delle loro abitazioni, hanno tentato di catturarne uno. È successo a Mentana, piccolo comune a nord-est di Roma. La scena è stata ripresa da un cellulare e il video, che sta facendo il giro dei social, è finito sul profilo Instagram di "Welcome to Favelas".

Si nota la presenza, con i residenti della zona, di un carabiniere, che insieme a un altro uomo, armato forse di cinghie, cerca di avvicinarsi all'animale e gli scaglia contro quella che sembrerebbe essere una bottiglietta di vetro.

Il video termina senza che si capisca quale sia stata la sorte del cinghiale, a cui, con la nuova legge di bilancio, è stato dato il via libera alla caccia in città. "Siamo arrivati al Far West", recitano i commenti lasciati da alcuni utenti al post, arrivato anche tra i gruppi animalisti.