Due tratti di strada non molto distanti l'uno dall'altro. Uno collega le zone di Casamari, Monte San Giovanni Campano con il bivio di Boville Ernica e Giglio, l'altro sempre Casamari ma con Veroli centro. Due strade accomunate dalla stessa criticità. Sono spesso scambiate per un autodromo. I residenti sollecitano interventi per cercare di scoraggiare gli automobilisti indisciplinati. Purtroppo, nel caso di via Carpinette, non bastano i segnali da poco posizionati, del limite di velocità edivieto disorpasso. Stessa situazione in via San Cristoforo.

Corre il pericolo. Forte, dunque, l'appello dei cittadini agli enti competenti. Pericolo sulla strada Verolana 2, nel tratto di via Carpinette, che dalle Quattro strade porta a Colleberardi e Veroli centro. Le macchine sfrecciano a velocità sostenuta. «Dopo diversi solleciti, un paio di mesi fa sono stati posizionati cartelli che indicano il limite di velocità, ma senza i risultati sperati - spiega un residente - Non vengono proprio considerati. Chiediamo interventi anche con postazioni, magari, di controlli con dispositivi di velocità, in modo da scoraggiare gli indisciplinati. Sarebbe opportuno anche provvedere a far realizzare le strisce per poter attraversare la strada».

Non va meglio in via San Cristoforo, nel tratto della provinciale che collega Boville Ernica e Casamari. Una strada dove transitano numerosi automobilisti che devono raggiungere anche i due vicini svincoli della superstrada. «Ci sono i cartelli delle strisce pedonali, ma sono rimaste disegnate soltanto sulla cartellonistica - aggiunge un altro cittadino - E purtroppo molti automobilisti continuano a correre come se questa strada fosse un circuito per le gare. Serve maggiore sicurezza».