Tra un sequestro e l'altro, gli agenti della polizia locale ieri mattina hanno trovato anche il tempo di controllare i mezzi in via Garigliano, dove - poco prima - avevano apposto i sigilli alla maxi discarica a cielo aperto. E così, verificando quelli posteggiati in zona, hanno trovato due auto e tre motocicli privi di assicurazione. Altre cinque multe da 800 euro ciascuna che, sommate a quelle elevate alle attività di autolavaggio sanzionate, arrivano alla cifra record di 10.000 euro in poche ore. A raccontare la laboriosa attività degli agenti sono anche i numeri.

La dichiarata lotta alla sosta selvaggia, infatti, aveva portato prima dell'estate a sfiorare cifre altissime con più di 5.000 multe elevate dalla polizia locale in meno di quattro mesi.

Un dato importante che è apparso, poi, in lieve diminuzione: segno che l'azione degli agenti della polizia locale è divenuta non più meramente punitiva ma di dissuasione e prevenzione.