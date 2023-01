I nuovi contagiati al Covid-19 sono 157 con un ulteriore decesso, mentre scendono a 54 i ricoverati. Sono i numeri principali contenuti nell'ultimo bollettino dell'Asl di Frosinone sulla situazione pandemica in Ciociaria.

La giornata

Ieri sono stati 157 i positivi su 1.695 tamponi eseguiti. È stato comunicato il decesso di un uomo di 84 anni di Torrice. Si tratta della vittima numero tre dall'inizio del nuovo anno e la seconda della settimana. In quella appena trascorsa i decessi erano stati, invece, quattro in totale.

I casi della settimana sono 412 a una media quotidiana di 137,33, mentre negli ultimi sette giorni sono 1.199 a una media di 171,29. Rispetto ai sette giorni antecedenti si osserva un incremento del 45,16% dei contagiati. Mercoledì scorso, invece, segnava un trend in flessione del 9,23%. Nel periodo 15-21 dicembre, sempre rispetto ai sette giorni precedenti la contrazione era stata del 28,40%. L'ultimo mercoledì ad avere un andamento crescente era stato il 23 novembre con un più 7,92% nel confronto con i giorni 11-16 novembre.

Gli altri numeri

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale segna la prima flessione in otto giorni, dopo che il valore era aumentato da 145,70, dato minimo (dell'anno 2022 peraltro), a 268,76. Ieri, dunque, l'incidenza è ridiscesa a 251,36, il valore più elevato, tolto quello di martedì, dal 266,46 del 14 dicembre.

Il tasso di positività, all'opposto, si colloca al 9,26%, al punto più basso dal 3,46% del 3 giugno. La media della settimana si colloca all'11,61%, decisamente in flessione rispetto al 18,51% della passata settimana.

Cifre che riflettono la ripresa del numero dei tamponi, ieri per la seconda volta di fila oltre i 1.600, cosa che non accadeva dal 20 e 21 ottobre. Da lunedì i tamponi sono 3.587 contro i 5.740 dell'intera passata settimana.

I ricoverati registrano una nuova diminuzione: a fronte di un nuovo ingresso in ospedale passano, in 24 ore, da 56 a 54. E non erano così pochi dai 53 del 27 dicembre. In confronto ai 61 del 2 gennaio si registra la seconda diminuzione consecutiva. I negativizzati sono 145, di nuovo meno dei positivi di giornata, cosa che succede ormai ininterrottamente dal 27 dicembre. Da lunedì sono guariti dal Covid in 410.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 2.349 tamponi molecolari e 10.853 tamponi antigenici per un totale di 13.202 tamponi, si registrano 1.951 nuovi casi positivi (-1.135) e 7 decessi (-1), informa l'assessore Alessio D'Amato. Nel conto anche 711 ricoverati (+17), 26 pazienti nelle terapie intensive (+3) e 2.573 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%.