I simboli del Natale e i luoghi sacri, purtroppo, non vengono rispettati da ladri di pochi scrupoli, che finiscono per rubare somme irrisorie, danneggiando anche il lavoro e l'impegno di chi cerca di creare qualcosa di positivo per la comunità.

È stata una pessima sorpresa per la Pro Loco ceccanese trovare ieri sera all'interno della chiesetta della Madonna della Pace la cassetta delle offerte per il presepe, scardinata e svuotata.

Ricordiamo che la Natività artistica era stata realizzata con cura e passione dall'associazione "Il Filo che unisce" interamente a mano, con la consueta abilità che distingue le "uncinette" del sodalizio cittadino. «Di solito ci prefiggiamo di postare solo notizie positive per il nostro territorio, ma questa volta non è così - ha commentato su Facebook la Pro Loco - Sicuramente, chi ha compiuto questo grave atto non si è sentito unito alla nostra comunità. Speriamo che possa ravvedersi». Una speranza molto remota, ci permettiamo di aggiungere.