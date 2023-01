Ci hanno messo cura e dedizione, oltre all'impegno. Per il secondo anno consecutivo, hanno voluto rappresentare la Natività nel cuore del paese. Così hanno realizzato, senza il contributo di nessuno, un presepe che potesse dare un messaggio di forza e speranza. Qualcuno senza scrupoli, però, ha compiuto un gesto che ha generato sdegno e incredulità, rubando le offerte. Il furto è stato scoperto nella tarda serata di domenica scorsa. È stata presentata una denuncia contro ignoti.

Il presepe è stato allestito a Monte San Giovanni Campano, all'interno di una stanza privata in piazza Guglielmo Marconi, da un gruppo di ragazzi del posto. I quali mai avrebbero immaginato che qualcuno potesse compiere un gesto inqualificabile come quello di rubare le offerte del presepe.

Lo scorso anno un simile gesto era stato compiuto a Colli ai danni dell'opera realizzata dai volontari dell'associazione culturale Colli nella piazza San Lorenzo, nella frazione monticiana.

La notizia si è diffusa l'altro ieri anche sui social. Molti i messaggi di solidarietà rivolti ai ragazzi che, per il secondo anno consecutivo, hanno voluto allestire il presepe in piazza Guglielmo Marconi. Un presepe molto apprezzato dai cittadini e anche dalle persone dei paesi limitrofi che hanno raggiunto Monte San Giovanni durante le festività.

Come detto, è stata presentata denuncia ai carabinieri contro ignoti per cercare di risalire all'autore o agli autori del gesto inqualificabile. «Abbiamo scoperto il furto delle offerte intorno alle 22.30 del primo gennaio - dice uno degli autori del presepe - Lunedì abbiamo presentato denuncia contro ignoti».

Il presepe è visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30.