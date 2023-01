Riprendono a correre i positivi al Covid in Ciociaria. Ieri il bollettino ne riportava 233, secondo valore più alto in 21 giorni dietro ai 240 del 28 dicembre. Nel conto ci sono poi 56 ricoverati, in riduzione di cinque unità in 24 ore, mentre si registra un nuovo decesso, il secondo dell'anno, quello di un uomo di 81 anni residente a Fontechiari. In risalita anche l'incidenza per 100.000 abitanti ai massimi dell'ultimo periodo (il 13 dicembre l'ultima volta con un valore maggiore).

La giornata

Nel bollettino figurano, dunque, 233 nuovi contagiati su 1.667 tamponi effettuati. I negativizzati sono 246. Negli ultimi sette giorni si contano 1.282 positivi alla media di 183,14 ogni 24 ore. È la media più alta dopo i 1.334 casi del periodo 7-13 dicembre. E, infatti, rispetto ai sette giorni che precedono, l'incremento attuale è dell'84,46%. Ma la passata settimana ha avuto un giorno di festa in più. Rispetto ai dati di due settimane fa, invece, l'incremento è del 33,68%. Il martedì, comunque, si conferma la giornata con più contagiati. Nei primi tre giorni di gennaio si hanno 439 casi a 146,33 di media. L'anno scorso, sempre al 3 gennaio, erano stati quasi quattro volte di più. 1.628 a 542,66 di media.

Gli altri numeri

L'incidenza per 100.000 abitanti è in aumento e tocca i 268,76 dai 228,93 del giorno prima. Martedì scorso l'incidenza era a 145,70. Per trovare un valore maggiore dell'attuale occorre risalire fino al 279,66 del 13 dicembre per restare all'ultimo periodo. Il tasso di positività raggiunge il 13,98% su livelli decisamente inferiori a quelli della passata settimana, terminata con una media del 18,51%, e più vicini a quelli del periodo 19-25 dicembre, terminato con un 13,37%. I ricoverati subiscono un rallentamento. I nuovi ricoverati sono tre, ma il totale scende da 61 a 56. Si tratta del valore più basso dai 53 del 27 dicembre. Non si registrano, comunque, pazienti in terapia intensiva con il Covid. I negativizzati di giornata sono 246. L'ultima settimana erano stati appena 974. Tornano a salire, invece, i tamponi processati. Ieri erano 1.667. Erano dai 1.707 del 20 dicembre che non si effettuavano tanti tamponi.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su un totale di 15.947 tamponi, si registrano 3.086 nuovi casi positivi (+2.503 rispetto al giorno precedente), cono 8 decessi (-4). Nel conto ci sono 694 ricoverati (+3), 23 pazienti nelle terapie intensive (-1) e 2.460 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,3%.