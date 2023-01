Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio della ventiquattrenne israeliana la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma, è stato arrestato a Milano.

Appena saliti sul treno per Brescia, i due militari, moglie e marito, hanno riconosciuto il giovane e, nonostante fossero fuori servizio, non hanno atteso un attimo per immobilizzarlo e chiamare i rinforzi. Il nucleo radiomobile di Milano ha poi condotto il venticinquenne polacco in caserma per le procedure di identificazione. Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della stazione Termini è stata accertata l'identità del ragazzo.

«Esprimo la massima soddisfazione per l'immediata individuazione e successivo fermo dell'aggressore della Stazione Termini- ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi aggiungendo che - I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un'aggressione può avvenire in modalità insidiosa, ma non per questo sfuggire al controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza».