Lungamente atteso, poi elaborato, autorizzato, approvato, annunciato e infine messo nero su bianco nel bando pubblico datato 30 dicembre scorso. Il Comune di Sora torna ad assumere vigili urbani. Il concorso riguarda sette posti di agente di polizia locale (istruttore di vigilanza) a tempo pieno e indeterminato, per 36 ore settimanali, uno dei quali riservato ai volontari delle forze armate.

Serviranno a rimpinguare l'organico assai ridotto con cui deve fare i conti il comandante Dino Padovani. Il trattamento economico per chi la spunterà è quello della categoria "C1" del contratto degli enti locali: retribuzione tabellare, tredicesima, indennità di comparto ed eventuale assegno familiare.

I requisiti

Per partecipare al concorso bisogna essere cittadini italiani o di un Paese Ue, ma sono ammessi anche cittadini di altri Paesi titolari del diritto di soggiorno o del permesso europeo di lungo periodo. Un'adeguata conoscenza della lingua italiana è comunque indispensabile. L'età del candidato non deve essere inferiore ai 18 anni e superiore a quella della pensione. Al momento dell'assunzione i vincitori verranno sottoposti alla verifica dell'idoneità psicofisica alle mansioni richieste. Non possono partecipare coloro che hanno riportato condanne penali, interdizioni o che siano stati esclusi da impieghi pubblici. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola superiore di durata quinquennale o equiparato. Serve una conoscenza base dell'informatica, l'uso del computer e delle applicazioni più diffuse, un livello minimo "A1" per l'Inglese, la patente B, il possesso di requisiti psicofisici necessari per il porto d'armi, non essere riconosciuti obiettori di coscienza. Tra i requisiti fisici, oltre a una sana e robusta costituzione, figurano una statura non inferiore a un metro e 65 centimetri per gli uomini e un metro e 61 centimetri per le donne; una buona capacità visiva (visus naturale non meno di 12/10 complessivi per i due occhi). Una volta espletato il concorso, il Comune sottoporrà a visita medica i vincitori da assumere.

La domanda

Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale (4ª serie speciale "Concorsi ed esami") e sul sito del Comune di Sora (albo pretorio). Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato alle ore 23.59 di domenica 29 gennaio 2023. Si potrà partecipare esclusivamente attraverso una procedura online, non sono ammesse altre modalità per presentare la domanda. Per compilare il modulo di partecipazione i candidati dovranno seguire la procedura indicata al seguente link: https://www.concorsicomunesora.it. La domanda andrà stampata e presentata il giorno della prima prova d'esame. La tassa di concorso è di 10,33 euro.

Le prove

Le prove d'esame previste sono due, scritta e orale, ma nel caso in cui i candidati saranno più di 140 (cosa scontata) se ne aggiungerà una terza preselettiva, anche questa composta da prova scritta e orale. Entrambe potranno valere un massimo di 30 punti. Saranno ammessi alle prove successive i primi 70 candidati. Per i "finalisti" l'ultimo scoglio sarà costituito dalle prove scritta e orale. Accederà a quest'ultima chi avrà ottenuto un voto di almeno 21 su 30. Le materie d'esame sono indicate nel bando. I primi sette della graduatoria finale saranno dichiarati vincitori e, dopo le visite mediche, assunti.