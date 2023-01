Dovrebbero essere aperte oggi le buste contenenti le offerte per l'appalto relativo alla rotatoria da realizzare al bivio ex Winchester di Anagni, sulla via Casilina. E si potranno affidare i lavori. È quanto ha assicurato il sindaco Daniele Natalia durante il flash-mob del 30 dicembre, organizzato da associazioni e cittadini per rendere omaggio alle decine di vittime dell'incrocio e chiedere alle istituzioni interventi per migliorare la sicurezza stradale.

«Abbiamo un progetto - ha detto Natalia - che è insieme ambizioso ma realizzabile in tempi brevi. Per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto superare ostacoli come: l'aggiornamento dei prezzi causato dalle rapide trasformazioni del mercato edile a seguito delle difficoltà di produzione e reperimento del settore; la necessaria variante delle risorse di bilancio per incrementare le somme necessarie; le altrettanto necessarie varianti progettuali; due conferenze dei servizi con tutte le amministrazioni coinvolte; sottoscrizione di una convenzione con la Regione Lazio per poter intervenire». Della rotatoria necessaria per rendere sicuro il bivio si parla da numerosi anni e la polemica sui ritardi è riesplosa a fine novembre quando ha perso la vita Francesca Colacicchi, che aveva soltanto ventisei anni. E' la più recente vittima di quel tratto di strada. Tutti si augurano che sia anche l'ultima.