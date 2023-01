Si apre sotto i migliori auspici il 2023 per Pignataro Interamna. La cicogna ha portato ben due bambini. Un bel segnale per recuperare punti sulla natalità che, nella Valle dei Santi, come in tutta Italia, è in forte perdita. L'ultimo fiocco azzurro del 2022 porta il nome del piccolo Gioele, che ha fatto la gioia del papà Rocco e della mamma Norma, del fratellino e di tutta la famiglia. Il neonato, di Pignataro, è venuto alla luce il 31 dicembre alle 17,20 al Santa Scolastica di Cassino.

Il reparto di Ginecologia e Ostetricia ha dovuto poi attendere fino alle 21,29 del primo gennaio per sentire ancora un vagito. A quell'ora è nato per la gioia dei suoi genitori un altro maschietto, ancora una volta di Pignataro. Il bimbo è uno dei primi tre nati dell'anno in provincia, insieme a Riccardo, che, nascendo alle 3,36 del mattino all'ospedale di Sora, è stato il più veloce, e al piccolo nato allo "Spaziani", nel capoluogo. Grande festa per i due piccolini nati al "Santa Scolastica" tra la vigilia e il Capodanno anche all'interno del reparto stesso, che si è preparato all'evento allestendo una culletta con una copertina e un cappellino a tema, naturalmente rossi come impone il periodo.

Un'unità completamente rinnovata, che intende porsi come riferimento non solo per chi vive l'esperienza della gravidanza, ma anche per le donne che devono affrontare problematiche ginecologiche.