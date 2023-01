In attesa dei lavori per il ripristino del funzionamento dell'impianto meccanizzato di collegamento tra piazzale Vittorio Veneto e via Aldo Moro, partiranno oggi gli interventi di riqualificazione della passerella pedonale sul fiume Cosa che si trova nei pressi della stazione di valle.

L'intervento, programmato dall'assessorato ai lavori pubblici e alle manutenzioni coordinato dall'assessore Angelo Retrosi, si è reso necessario a causa dell'ammaloramento di parte della struttura dovuto in parte all'azione degli agenti atmosferici e in parte alla mano dei vandali. Un lavoro, quindi, di messa in sicurezza in primis e poi anche di riqualificazione. Con la speranza che i soliti ignoti desistano dall'accanirsi contro le proprietà pubbliche e non le distruggano.

Intanto, l'ufficio tecnico comunale sta studiando le migliori soluzioni per l'utilizzo dei fondi statali che sono stanziati e che sono stati intercettati dall'ente per il raddoppio della linea dell'ascensore inclinato.