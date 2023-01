Vallepietra si dota di un'ambulanza propria, grazie a una donazione. «Un mezzo sanitario importante - si legge in una nota del Comune - che sarà sicuramente d'aiuto alla nostra comunità e alle migliaia di fedeli che raggiungono il nostro santuario. A breve, insieme alla Croce Rossa di Piglio dell'attivissimo presidente Paolo Ambrosetti saranno avviati dei corsi di formazione per i volontari che vorranno dedicarsi alla gestione dell'ambulanza. Uno speciale ringraziamento - prosegue la nota dell'amministrazione comunale - alla Banca Centro Lazio di Palestrina e all'associazione Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepietra che con un grande gesto di solidarietà hanno donato il veicolo sanitario. Grazie a Don Alberto, che ha sempre collaborato per il raggiungimento dell'obiettivo e per la presa in carico dell'ambulanza che sarà di proprietà del santuario».