Una pioggia di euro sul Parco archeologico di Fregellae per eseguire lavori straordinari di risanamento conservativo, efficientamento energetico e miglioramento dell'accessibilità.

Si tratta di 370.000 euro con cui il Ministero della cultura, attraverso il Pnrr (obiettivo "Next generation Eu"), ha finanziato il progetto presentato dal Comune di Arce che si è posizionato al 63° posto della graduatoria per la macroarea del Centro-Nord Italia, su un totale di 130 finanziati, e al terzo posto fra tutti i comuni del Lazio.

Il progetto è stato presentato ad agosto scorso dall'amministrazione Germani con il coordinamento della direzione del Parco archeologico e il coinvolgimento degli assessorati alla cultura e ai lavori pubblici.

«Grazie a questo finanziamento - ha detto il sindaco Luigi Germani - il Parco archeologico di Fregellae potrà risanare situazioni di degrado strutturale che si sono prodotte negli anni a causa della mancanza di un piano di manutenzione ordinaria. Ringrazio il Ministero della cultura, la Direzione musei e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare un progetto fondamentale per Arce e tutta la Valle del Liri».

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore del Parco, Marco Germani, che ha spiegato come i fondi consentiranno di intervenire sulle strutture di copertura, sui percorsi di accessibilità al parco e sul sistema di comunicazione delle informazioni.

"Quando si lavora in sinergia - hanno commentato in una nota gli assessori Alessandro Proia e Sara Petrucci - i risultati premiano. Sull'area archeologica della frazione di Isoletta, l'amministrazione sta investendo moltissimo. Finalmente, dopo quasi venti anni, potremo beneficiare di un finanziamento che ci consentirà un risanamento conservativo senza precedenti».