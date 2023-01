Code interminabili di fedeli a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Ratzinger. Questa mattina alle nove la Basilica è stata aperta per ospitare quanti volessero venerare la salma di Benedetto XVI. Prima dell'apertura, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno reso il loro omaggio al Papa emerito. La sala stampa vaticana ha reso noto che sono state 65mila le persone accorse oggi. Tutti i fedeli potranno far visita e sostare brevemente davanti al corpo del Pontefice dalle nove alle diciotto fino a mercoledì. Giovedì, invece, saranno celebrati i funerali da Papa Francesco. Dal Vaticano è arrivata la conferma che Papa Ratzinger sarà sepolto al posto di Papa Wojtyla, quando fu spostato in basilica in seguito alla sua beatificazione.