Polpette avvelenate ad Isola del Liri. Lo sdegno del signor Renato viaggia sui social. Nelle scorse ore ha postato il suo amico a quattro zampe trovato senza vita. L'uomo spiega che l'animale, chiamato Scilla, è stato ucciso da polpette avvelenate. «Il mio cane è morto a pochi metri da casa. Abito in via Portella ad Isola del Liri. Purtroppo qui in zona c'è qualcuno che si diverte a fare polpette avvelenate».