Parcheggio a servizio della casa della salute nell'incuria e stalli per la sosta non riservati ai fruitori dei servizi sanitari: il consigliere di minoranza Marco Colucci attacca l'amministrazione comunale accusandola di trascurare il problema. «Il parcheggio della casa della salute è nell'abbandono più totale - esordisce il capogruppo di "Per Ceprano"- Mancano manutenzione ordinaria e pulizia che dovrebbero essere riservate all'area destinata alla sosta delle auto degli utenti. Inoltre gli stalli sono spesso occupati da cittadini che utilizzano l'area come parcheggio pubblico, sebbene nelle vicinanze vi siano aree di sosta lungo via Riviera Liri e in piazza Colle Uccelli".

Da qui la presa di posizione di Colucci: "Il parcheggio interno all'area recintata della Casa della Salute deve essere riservato agli utenti della struttura che in molti casi sono anziani o comunque persone che effettuato visite e controlli e magari hanno la necessità di sostare vicino la struttura. Invece l'area è diventata parcheggio pubblico, abbandonata. Comune e Asl si rimbalzano il problema della pulizia e la struttura sanitaria che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Ceprano, punto di riferimento per gli utenti del comprensorio, è lasciata nell'incuria, mancano ordine, pulizia e decoro".

Perciò il consigliere invita l'amministrazione comunale a intervenire: «La casa della salute rappresenta una nostra risorsa - insiste Colucci - Deve essere mantenuta e accogliere gli utenti in modo decoroso. I cittadini devono poter parcheggiare all'intero dell'area di sosta e devono trovare spazi puliti e decorosi. Lo stato in cui versa il parcheggio è sotto gli occhi di tutti, si intervenga e si inizi questo nuovo anno con intenti ed azioni costruttivi». La casa della salute offre svariati servizi: poliambulatori, esami diagnostici e analisi, dispone di un'efficiente postazione 118 e rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini dell'intero comprensorio, sicuramente una struttura da custodire e valorizzare per garantire la necessaria assistenza sanitaria agli utenti.