Rallentamenti in A1 tra Frosinone e Anagni in direzione Roma a causa di uno scontro. Autostrade per l'Italia segnala una coda di 13 chilometri, con tendenza all'aumento, per un incidente, ora risolto, avvenuto al chilometro 609,2. Il traffico causato dalle operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti, scorre lentamente sulle corsie disponibili. Una persona è rimasta lievemente ferita, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Presente sul posto il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code e agevolare il deflusso delle auto. Code anche in direzione sud, a causa di un veicolo fermo per avaria tra Ferentino e Frosinone.