Rubano un'ambulanza e la usano come ariete per sfondare una vetrina e fare razzia. Il colpo messo a segno durante la notte di capodanno ai danni di una pizzeria di Napoli da due malviventi, che oltre al denaro prelevato dalla cassa, hanno portato via un'affettatrice e la macchina per il caffè e svuotato i frigoriferi. Il mezzo utilizzato era stato rubato poco prima da una piazzola di sosta non lontana dal luogo del furto. A denunciare l'accaduto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha postato sui social il video in cui Daniele, il proprietario del locale, mostra i danni subiti. «In questo caso – scrive Borrelli – siamo di fronte a un doppio danno, un'ambulanza rubata e danneggiata, sottratta al servizio sanitario, e un imprenditore che dovrà rimboccarsi le maniche e recuperare un danno di svariate migliaia di euro».