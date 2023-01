Arrestata una ventiquattrenne di San Giorgio a Liri per spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane era stata arrestata dai carabinieri già ad aprile scorso, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e differenziato quantitativo di eroina e cocaina. Inoltre era stata trovata in possesso anche di una cospicua somma di denaro. Malgrado le richieste di esigenze cautelari personali formulate dalla Procura della Repubblica per il pericolo di reiterazione del reato, era stata subito dopo posta in libertà dal giudice per le indagini preliminari. Ora la giovane si trova agli arresti domiciliari.