Arrestato un trentottenne per vessazioni nei confronti della propria compagna, tali da indurla in uno stata d'ansia costante fino a quando ha trovato il coraggio di scappare in cerca di rifugio a casa di alcuni parenti. È successo giovedì scorso a San Vittore del Lazio, alle prime luci dell'alba.

L'uomo, di origini campane, quando non ha più trovato la donna in casa è andato su tutte le furie, l'ha raggiunta e ha sfogato la sua ira dai familiari che l'hanno ospitata, al punto di impossessarsi di una bombola contenente gpl e tentare di farla esplodere. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti ad arrivare in tempi brevissimi, a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza tutta l'area. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa di essere ascoltato dai giudici del tribunale di Cassino ai quali dovrà rendere conto dei suoi comportamenti.