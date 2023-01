Era da poco trascorsa l'una della notte quando un'auto lo ha preso in pieno in via Marconi. Un settantacinquenne residente in Francia, ma a San Vittore da un po' per passare le feste, è morto sul colpo: fatali le ferite. L'uomo è stato soccorso ma a nulla è valso l'intervento del 118. La dinamica resta al vaglio dei carabinieri. L'auto è stata sequestrata