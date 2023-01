Incendio nella notte in una cartiera alla periferia di Sora. Fiamme fortunatamente solo nel piazzale esterno: circa 2000 quintali di balle di carta andati in fumo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sora e due autobotti da Frosinone. Ad arrivare anche gli agenti della polizia di Stato di Sora per ricostruire la dinamica dell'incendio.