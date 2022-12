Per il terzo giorno consecutivo si registra un decesso legato al Covid in provincia di Frosinone. Quello di ieri è il decimo dall'inizio del mese. Mese che, per la prima volta nel 2022, potrebbe chiudersi sotto quota cinquemila contagiati. Si sta verificando, inoltre, un incremento dei positivi e dei tamponi effettuati.

La giornata

Il penultimo giorno dell'anno segna 197 nuovi positivi su 1.146 tamponi e 143 negativizzati. La settimana procede con 707 casi alla media di 141,40, mentre negli ultimi sette giorni si ritorna oltre quota mille per la prima volta dal periodo 13-19 dicembre con 1.004 a 143,43 di media, per un incremento del 15,27% rispetto ai sette giorni antecedenti. Se è l'avvisaglia di una nuova inversione di tendenza dopo il calo registrato nel mese di dicembre ce lo diranno i prossimi giorni.

Intanto, nel bollettino l'Asl ha comunicato il decesso di una donna di 76 anni di Frosinone, la terza donna negli ultimi tre giorni. Così dicembre conta 10 deceduti, rispettivamente, uno, due e tre nel confronto con novembre, ottobre e settembre.

Tornando al dato dei contagi, dicembre ha raggiunto quota 4.785 alla media di 159,50 che si conferma la più bassa da dicembre 2021. Solo in epoca pre Omicron si contavano meno positivi in un mese.

Il trend in crescita è confermato pure dall'incidenza per 100.000 abitanti tornata oltre duecento dopo dieci giorni, con 210,48. Venerdì scorso, infatti, era a 182,16 anche se, prima delle feste, il 17 era a 230,82.

Anche il tasso di positività si sta rialzando, ieri era al 17,19%. La media da lunedì è poco oltre, al 17,71%, comunque in deciso aumento rispetto al 13,37% della passata settimana.

Sul fronte dei ricoverati, resta stabile il dato di 57, valore massimo da inizio mese, pur con un nuovo ricovero registrato. Negli ultimi dieci giorni, a parte i 48 del giorno di Natale, i ricoverati sono stati sempre più di 50. Si nota, infine, una ripresa dei tamponi, per il terzo giorno di fila oltre i mille come non accadeva dal 6 all'8 dicembre.