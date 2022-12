La notizia ha fatto il giro d'Italia in poche ore. L'aggressione denunciata dal giovane Antonio Rabbia da parte di un'orsa sui monti di San Donato Valcomino, nell'area contigua del versante laziale del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, ha destato grande scalpore, con il trentatreenne di Ausonia "assediato" per tutta la giornata di ieri da giornalisti e inviati tv e con il Parco che mette in dubbio quanto raccontato dal giovane.

Le vie legali

L'avvocato Giuseppe Spaziani, già impegnato nel procedimento scaturito dall'incontro ravvicinato con un orso che poco più di un anno fa causò il ferimento di un uomo a Pescosolido, difende anche gli interessi di Antonio Rabbia. Lo ha sentito al telefono e spiega: «Antonio ha un piede ingessato ed è a letto. È ancora sotto shock, d'altronde la vicenda ha avuto su di lui un impatto molto pesante. Ora la cosa più importante è che il mio assistito si rimetta presto». Quanto alle azioni legali che intraprenderà, l'avvocato si limita a dire: «Valuteremo l'eventuale sussistenza dei presupposti per richiedere il risarcimento dei danni subiti».

La reazione del Parco

In un comunicato diramato ieri, l'ente di Pescasseroli manifesta i suoi dubbi su quanto riferito dal giovane. Parla infatti di "presunta aggressione" e aggiunge che intende fare "chiarezza per evitare possibili strumentalizzazioni". Il Parco spiega di aver ricevuto notizia del fatto "la mattina del 22 dicembre quando l'interessato ha chiamato il Servizio di sorveglianza per denunciare la scomparsa del proprio cane a seguito dell'evento, raccontato sommariamente in una breve conversazione telefonica. La notizia, meritevole di grande attenzione e approfondimento, ha subito portato a contattare e raggiungere sul posto il signor Rabbia sia per accertarsi sulle condizioni di salute sia per supportarlo nella ricerca del cane che, stando alle indicazioni fornite, poteva essere rimasto vittima dell'aggressione da parte della femmina di orso o, visto che era stato riferito che aveva il guinzaglio, nella fuga avrebbe potuto restare incagliato nel bosco ed essere vittima di altri predatori".

Le ricerche

Immediatamente sono state organizzate attività di ricerca che nei giorni successivi sono proseguite a cura dei Guardiaparco anche con l'impiego dei cani del Nucleo cinofilo antiveleno del Parco, fino a quando nel pomeriggio del 23 dicembre il cane è stato ritrovato a San Donato in buone condizioni di salute, senza traccia di guinzaglio e riconsegnato al proprietario. Il giovane nel frattempo era tornato dal pronto soccorso ed aveva riferito della prognosi riportata con la distorsione ad un piede e una abrasione/ferita all'addome, che lo stesso mostrava al capoguardia del versante laziale consentendo anche di documentarla con una foto".

Auguri e perplessità

L'ente esprime solidarietà al giovane e gli augura una pronta guarigione, ma sostiene che "i toni della vicenda sono sembrati subito poco chiari perché nella zona del fatti è stata più volte avvistata, anche nei giorni successivi, una femmina di orsa con due cuccioli, senza che però mai la stessa abbia dato problemi di alcun tipo". Perplessità anche sui dettagli del racconto di Antonio. «In Appennino non è mai stata registrata nessuna aggressione da orso a una persona e questo sarebbe in assoluto il primo caso», obietta il Parco.