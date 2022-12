L'emergenza incendi di questa estate. Gli incidenti, gli allagamenti e le frane. E poi le tante chiamate dei cittadini per bonifica insetti, soccorsi vari o, per i più sbadati, per le aperture di porte e finestre. Si condensa così l'attività dei vigili del fuoco nel 2022. E, nel fare il bilancio dell'attività svolta, dal comando provinciale di Frosinone annunciano che «è in via di definizione il procedimento per l'acquisizione della proprietà della sede centrale di Frosinone mentre per le sedi distaccate di Cassino e Fiuggi (già di nostra proprietà) sono stati realizzati dei nuovi impianti di videosorveglianza oltre che importanti lavori di manutenzione».

Tornando all'attività di soccorso svolta nel corso dell'anno, fino ad oggi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Frosinone sono stati in totale 7.225. Ovviamente, il maggiore impegno richiesto alle squadre è stato finalizzato per domare gli incendi. Sono 1.640 le operazioni per gli incidenti boschivi, nell'ambito della campagna antincendio, e 882 per incendi vari. Prezioso anche il contributo offerto in occasione di incidenti stradali, 492, come anche per il soccorso alle persone, 325. La bonifica dei nidi degli insetti ha richiesto altri 1.138 interventi.

Mentre, un altro ambito che ha richiesto grande dispendio di energie è stato quello per fronteggiare le emergenze legate al maltempo, dagli allagamenti (173 le richieste per danni d'acqua) alle frane (279 le chiamate per dissesto), passando anche per gli interventi, 402, per alberi pericolanti. Seguono le chiamate per fuga di gas (213). Si contano poi 262 operazioni tra salvataggio e recupero di animali e 116 interventi per ascensori bloccati. Sono stati 31, invece, i falsi allarmi.

«Tra gli interventi svolti, alcuni sono stati di particolare complessità per l'estensione dell'area in cui erano necessarie le operazioni di soccorso e/o per l'intensità dell'evento che doveva essere fronteggiato - spiegano dai vigili del fuoco - Un particolare riferimento è rivolto alla lotta agli incendi boschivi che ha visto i vigili del fuoco di Frosinone impegnati con diverse squadre per oltre 2.000 ore di lavoro complessive. Di particolare complessità sono stati gli interventi svolti nel mese di luglio nei comuni di Arce, Alvito e Giuliano di Roma».

Infine, dal comando arriva un appello alla cautela con i giochi pirotecnici in vista dell'arrivo del nuovo anno. «L'uso inconsapevole dei giochi pirotecnici spesso si trasforma in tragedia - prosegue la nota - Le accortezze da tenere nell'utilizzo dei giochi pirotecnici sono diverse e bastano semplici regole che possono ridurre o eliminare il rischio». Sul sito www.vigilfuoco.it c'è un vademecum.