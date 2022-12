In vista del Capodanno, il neopresidente della Provincia Luca Di Stefano ha voluto rivolgere i suoi personali auguri per il nuovo anno che sta per iniziare: «Un augurio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della provincia di Frosinone - ha detto - perché il 2023 porti a ciascuno serenità, speranza, il coraggio di affrontare nuove sfide e la possibilità di realizzare insieme uno sviluppo concreto per il rilancio della nostra Provincia».