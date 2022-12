Dal Pnrr mezzo milione di euro di finanziamento per il Museo Historiale affinché possa diventare un luogo ancora più accessibile da coloro che vorranno varcare le sue soglie e immergersi nella seconda guerra mondiale e "calpestare" i sentieri della linea Gustav.

Una "perla" del territorio, ben strutturato e con effetti speciali unici ma che, nel tempo, ha conosciuto fasi alterne: ora è tornato al centro dell'impegno amministrativo.

I commenti

«Siamo riusciti ad accedere ad un importante finanziamento di quasi mezzo milione del Pnrr per uno dei luoghi culturali e turistici più importanti della nostra città, il Museo Historiale.

E siamo davvero felici che questo spazio, il Museo multimediale che racconta il dramma della seconda guerra mondiale e realizzato dal genio di Carlo Rambaldi, due volte premio Oscar per gli effetti speciali potrà ancora di più essere valorizzato nei prossimi anni», ha annunciato ieri il sindaco di Cassino Enzo Salera.

«Il Museo Historiale di Cassino è stato realizzato in occasione del sessantesimo anniversario della battaglia di Montecassino per onorare i caduti di tutte le nazioni che hanno perso la vita per la pace e la libertà e negli ultimi anni è stato riaperto grazie al progetto "RestartCassino"», aggiunge l'assessore alla cultura Danilo Grossi.

«Ed essere riusciti ad aggiudicarsi questo finanziamento ripaga di tanti sacrifici che stiamo facendo per valorizzare le bellezze di questo territorio».

Ecco gli interventi

Il finanziamento del Pnrr è di 497.150 euro per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

I lavori prevederanno la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU .

Ci sarà un ulteriore investimento sull'innovazione attraverso progetti che vadano a migliorare la fruibilità del museo in termini di linguaggi e anche di tecnologie con il 3D e la realtà virtuale che diventerà un elemento di grande valore per il prosieguo del museo Historiale, insieme alla formazione e alla valorizzazione del personale.

E poi un immersione a 360 gradi, la creazione di un teatro olografico che permetta anche ai non udenti di vivere appieno le emozioni della battaglia.

«Tante saranno le innovazioni dunque che metteremo in campo per valorizzare ancora di più una delle gemme culturali della città di Cassino e uno dei musei più apprezzati di tutta la provincia di Frosinone, sia in termini quantitativi che dal punto di vista qualitativo», ha concluso l'assessore Danilo Grossi.