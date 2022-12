I giovani interessati hanno tempo fino alle 14 del prossimo 10 febbraio per rispondere ai due bandi del servizio civile a cui ha aderito il Comune di Ausonia. Anche quest'anno, infatti, l'amministrazione ha risposto a due nuovi bandi per la selezione di dodici volontari del servizio civile universale presso la società "Nomina" e di quattro volontari che saranno a disposizione del Consorzio del Cassinate per i Servizi Sociali di Piedimonte San Germano.

Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni. I progetti durano un anno e prevedono lo svolgimento di 25 ore settimanali. Tutti gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma "domanda on line". Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a poco più di quattrocento euro.

Si tratta non solo e non tanto di un'opportunità economica, ma di un'esperienza professionale e umana per i giovani, come testimoniano coloro che già hanno potuto viverla. «Chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di prestare molta attenzione nel compilare le domande di partecipazione. Per maggiori informazioni siamo a disposizione», ha precisato la consigliera comunale di Ausonia delegata alle politiche sociali Anna Santamaria.