Fa parte dello staff tecnico ufficiale di Miss Italia, precisamente come responsabile del backstage gestito da Lello Sebastiani. Professionale, giovane e determinata, è la talentuosa cepranese Jessica Recine.

Docente nelle Accademie per parrucchieri in Italia, da circa tre anni Jessica è membro della equipe ufficiale di Miss Italia. Lo scorso anno, quando il concorso si è tenuto a Venezia, la Recine ha curato il look della reginetta della bellezza italiana Zeudi Di Palma. Sempre in quella occasione, ha seguito diversi personaggi dello spettacolo e collaborato con svariati ospiti come Elettra Lamborghini, Elisabetta Franchi, Carolina Stramare (ex Miss Italia) e il conduttore Alessandro di Sarno.

Quest'anno, in occasione del concorso di Miss Italia che si è svolto a Roma presso l'hotel "Crown Plaza", oltre a organizzare come sempre il backstage da responsabile tecnico, ha curato il look di Lavinia Abate, Miss Italia in carica 2022. L'impegno della Recine però spazia anche nel mondo dello spettacolo. Infatti, negli ultimi tre anni si è occupata di diverse collaborazioni televisive in vari reality e ha curato il backstage di "AltaRoma".

Senza dubbio, è un settore complesso quello in cui opera la 33enne cepranese, che con sacrificio e tenacia si sta facendo strada nel mondo della bellezza e della passerella, assecondando così la sua passione. Jessica Recine ha notevoli capacità, è animata da grandi aspirazioni, ama il bello, la cura dei dettagli, la perfezione. Inoltre vuole crescere, imparare, migliorare e scalare la vetta in un ambiente complesso, nel quale però si sente a suo agio proprio perchè rappresenta il suo mondo: quello della bellezza, dell'eleganza e del fascino.