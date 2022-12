Centrati tre "5" al SuperEnalotto del valore di 32.226,60 euro ciascuno. Il Lazio si conferma protagonista nel concorso. Tra le giocate vincenti avvenute ieri, come riporta Agipronews, c'è il il bar "Truini" di via Meringo Alto a Ripi. Le altre, invece, sono state convalidate a Roma al bar Monteforte Cafe di via Scribonio Curione 2 e a Sabaudia, in provincia di Latina, al tabacchi Zerbetto, in via Migliara 47-58.